İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası aldığını öğrendiği an! Önce şaşırdı, sonra Akşener'e sarıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis ve siyasi yasak kararını öğrendiği anın videosu yayınlandı. O anlarda kısa süreli şaşkınlık yaşayan İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sarıldığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.

O ANLARIN VİDEOSU YAYINLANDI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun hakkındaki kararın ilk öğrendiği anların videosu da paylaşıldı. Görüntülerde kararı öğrenince bir süre şaşkınlık yaşadığı gözlenen İmamoğlu'nun daha sonra yerinden kalkarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sarıldığı görülüyor.

"MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR"

İmamoğlu'nun daha sonra kendisi hakkında verilen karar için "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dediği duyuluyor.