İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı: Ekonomiyle uğraşsın

İBB Başkanı İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 73 kişilik bir kafileyle gitmiş ve bu durum tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya gezisini eleştirerek "Belediyelerin görevi, özel uçaklar tutup gazetecileri şarap festivallerine götürmek değildir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İTALYA ZİYARETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Erdoğan, açıklamalarının devamında "Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken; bu politikaları, düşündürücü olduğu kadar kaygı verici buluyorum. Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz" sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

"EKONOMİYLE UĞRAŞSIN"

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın sözlerine "Ekonomiyle uğraşsın" sözleriyle tek cümlelik bir yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafileyle gitmiş, hem gezi hem de gezi sırasında kalınan lüks otel ve harcamalar tepki çekmişti.