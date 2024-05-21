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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı: Ekonomiyle uğraşsın

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" sözlerine "Ekonomiyle uğraşsın" diyerek yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 73 kişilik bir kafileyle gitmiş ve bu durum tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya gezisini eleştirerek "Belediyelerin görevi, özel uçaklar tutup gazetecileri şarap festivallerine götürmek değildir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İTALYA ZİYARETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Erdoğan, açıklamalarının devamında "Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken; bu politikaları, düşündürücü olduğu kadar kaygı verici buluyorum. Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz" sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

"EKONOMİYLE UĞRAŞSIN"

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın sözlerine "Ekonomiyle uğraşsın" sözleriyle tek cümlelik bir yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafileyle gitmiş, hem gezi hem de gezi sırasında kalınan lüks otel ve harcamalar tepki çekmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ekrem İmamoğlu İstanbul Roma 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (13)

Doktor bey ve Kızı ERGÜN:

Güzel cevap

37
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Hurifade:

O da gezsin

22
44
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Zengiz:

bu ülke ne zaman doğru bir lider bulacak

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13
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Umut Yağcı:

Ulan şarapcı :)

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8
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Özcan Özcan:

umut incelenmesi gerek klinik bir vakasın.Kurban bayramı geliyor mukayet ol kendine dışarda pek gezme .

yanıt3
yanıt15
SALİH:

Allah'tan korkan kuldan utanan bir lider gelirmi ki bir gün. bu gözler görürmü ki

37
7
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Baybars ATABEY61:

İsrafı bitirdik hizmeti getirdik??????

26
2
yanıtYanıtla
Mutlu Can:

Aman aman uğraşmasın artık. Kendi haline bıraksınlar daha iyi olur.

7
3
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Cemal Gökçek:

Ekrem yine bizi hayâl kırıklığına uğratma insan olun biraz

9
1
yanıtYanıtla
Cafer Yavuz:

al birini vur ötekine

6
0
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