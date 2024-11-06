İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu

Türkiye Belediyeler Birliği olağanüstü encümen toplantısı için Ankara'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamaları gündemini değerlendirmek üzere siyasi partileri ziyaret etti. İmamoğlu'nun ziyaret ettiği partilerden biri de Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi oldu.

"BASIN DA SUSTURULDU GALİBA"

İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Yapılan açıklamalar sonrası soru-cevap kısmında kendilerine soru yöneltilmemesine Özdağ'dan ilginç bir tepki geldi. Özdağ, "Basın da susturuldu galiba" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Özdağ'ın bu sözlerine İmamoğlu da gülerek karşılık verdi.