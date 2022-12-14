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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili rüyasını anlattı: Bana hürmet ediyordu

Politika Haberleri

Dün akşam konuk olduğu canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birkaç defa rüyasında gördüğünü belirterek "Baya hürmeti vardı bana" ifadelerini kullandı.

İsmi 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

"RÜYAMDA BANA BAYA HÜRMETİ VARDI"

Kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan'ı zaman zaman rüyasında gördüğünü belirten İmamoğlu, "Rüyamda bana baya hürmeti vardı" dedi.

"BENİMLE GÖRÜŞSE KAZANÇLI ÇIKACAK"

Açıklamasının devamında Erdoğan ile görüşememekten yanan dert yanan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanımız benimle görüşse kazançlı çıkardı. Benimle görüşmediği için kaybetti. Bundan sonra da bolca kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Turgay Söyler:

o tüm insanları sever yaradandan ötürü sende o na insan olarak saygı duy

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