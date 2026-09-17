Haberler

İletişim Başkanı Duran, Maputo Büyükelçisi Ayça Oşafoğlu İnam ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Maputo Büyükelçisi olarak atanan Ayça Oşafoğlu İnam ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Maputo Büyükelçisi olarak atanan Ayça Oşafoğlu İnam ile bir araya geldi.

Duran, İletişim Başkanlığındaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Maputo Büyükelçisi olarak atanan Sayın Ayça Oşafoğlu İnam ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Türkiye ile Mozambik arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkemizin Afrika kıtasıyla giderek güçlenen bağlarının daha da ileri taşınması bakımından önemli bir görevi üstlenen Sayın Büyükelçimize yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
NASA'dan 'yüzyılda bir' keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi

2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Bursa'da markette kahreden ölüm! Depozito iade makinesinin başında kalp krizi geçirdi

Yardım istediği anda her şey değişti! Kamera an be an kaydetti
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı