İletişim Başkanı Duran, Maltepe'deki kısmi çökmeden etkilenenlere geçmiş olsun diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da çöken binadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA