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İletişim Başkanı Duran, Maltepe'deki kısmi çökmeden etkilenenlere geçmiş olsun diledi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Maltepe'de bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi. Duran, yaralılara acil şifa dileyerek kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altındakilere ulaşılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da çöken binadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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