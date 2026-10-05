İletişim Başkanı Duran: "İsrail, işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir"

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatmasının, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlal olduğunu belirtti. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı