Haberler

İletişim Başkanı Duran: "İsrail, işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatmasının, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlal olduğunu belirtti. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası

Yardım istediği kadın öğretmen, 15 yaşındaki kıza kabusu yaşattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

Soğuk karşıladığı davetlinin takısını görünce ağzı açık kaldı
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı