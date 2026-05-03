İletişim Başkanı Duran'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.
Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu'nun vefat haberi yüreğimizi dağladı. Almina kızımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş