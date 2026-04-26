İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon karşıtı pankart için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür Açıklaması

"Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil, özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon karşıtı pankartla maça çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

Duran, NSosyal hesabından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça İletişim Başkanlığınca hazırlanan pankartla çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran Türkiye'nin iki köklü spor kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür eden Duran, şunları kaydetti:

"Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil, özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak, dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
