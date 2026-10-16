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İletişim Başkanı Duran, Ağa’nın Irak Devlet Bakanlığı görevine atanmasını tebrik etti

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın Irak’ta Devlet Bakanlığı görevine getirilmesini tebrik etti. Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Irak'ta Devlet Bakanlığı görevine getirilmesi sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.

Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Irak Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisini tebrik ediyorum. Bu önemli gelişmenin dost ve kardeş Irak halkı ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Irak Başbakanı Ali Zeydi başta olmak üzere bu kıymetli kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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