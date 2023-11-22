İki anne İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için broşür dağıttı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla gönüllü olarak çalışma yapan iki anne, çocuklarıyla birlikte hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Edirne'de yaşayan Meryem Demir ve Ceylan Altıntaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların sona ermesi için başlatılan protestolara ek olarak kendileri de çalışma yapma kararı aldı. İsrail ürünlerinin boykot edilmesine yönelik broşür hazırlayan iki anne, katledilen çocukların masum olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara çağrı yaptı.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kendilerince bir çalışma yapan ve Gazze'de ölen çocukların masum olduğunu belirten anneler, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Saraçlar Caddesi'nde broşür dağıtarak İsrail ürünlerini boykot etti.

"Ölen insanlık, ölü olan bizleriz"

Edirne'de duyarlılık ve farkındalık oluşturmak adına çalışma yaptıklarını söyleyen Meryem Demir, "Örf, dil, din ayrımı gözetmeksizin biz bu hareketi başlattık. Bu olay başka ülkelerde de olsa öldürülen insan çocuğudur. Çocuk her yerde çocuktur. Biz bu anlayıştan hareketle broşürleri dağıtmaya karar verdik. Bu son olan olaylardan ötürü artık geceleri uyuyamamaya ve yediğimiz yemeklerden zevk almamaya başladık. Anne olmamızdan dolayı bu canice yapılan katliam bizi harekete geçirdi. Çocuğumun gözü önünde bu tür eylemleri yapıyorum ki o da bilinçlensin. Empati kurmaya çalıştık. Bizim çocuklarımız da böyle olabilirdi. Yarın benim kızımın ya da sizin çocuklarınızın başına da gelebilir. Biz ölen çocukları gördüğümüzde harekete geçmiyorsak asıl ölü olan bizleriz" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE