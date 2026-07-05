Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde yeniden görev değişikliği

2023 yılında görevden alınmasının ardından açtığı davayı kazanarak 30 Aralık 2025'te yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Ferhat Akkuş'un göreve iadesine ilişkin karar, istinaf mahkemesince kaldırıldı. Kararın ardından Yüksel Kasım Çarman yeniden genel sekreter olarak görevlendirildi.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde yeniden değişiklik yaşandı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin istinaf başvurusuna ilişkin verdiği kararın ardından Yüksel Kasım Çarman yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Ferhat Akkuş, 2023 yılında genel sekreterlik görevinden alınmış, yerine Yüksel Kasım Çarman atanmıştı. Akkuş, görevden alınmasının ardından işlemin iptali istemiyle Ağrı İdare Mahkemesi'nde dava açmış, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 30 Aralık 2025 tarihinde yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevine başlamıştı. İçişleri Bakanlığı ise ilk derece mahkemesinin kararına karşı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan istinaf incelemesinde mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak İçişleri Bakanlığının başvurusunu haklı buldu.

Mahkeme kararının Iğdır Valiliği'ne ulaşmasının ardından Yüksel Kasım Çarman'a yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine ilişkin tebligat yapıldığı ve görevlendirme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı