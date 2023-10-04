İçişleri Bakanlığı: Bakanlık önündeki terör saldırısının ikinci teröristi PKK/KCK üyesi Özkan Şahin

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakanlık önünde gerçekleşen terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik olarak 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin de kimliğinin belirlendiği ifade edildi. Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiğini aktaran açıklamada, saldırıda bulunan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiği kaydedildi.