İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ataşehir'deki Olayla İlgili Tebriklerini İletti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ataşehir'de yaşanan bir olayla ilgili olarak Komiser Yardımcısı Çetin Gülen ve motokuryeyi tebrik etti. Olayda görevini başarıyla yerine getiren Gülen'e teşekkür eden Bakan Yerlikaya, adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İstanbul Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili olarak Komiser Yardımcısı Çetin Gülen ve motokuryeyi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, Ataşehir'de meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sahne bir sinema filminde değil İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir vatandaş, bir sürücü tarafından kendisine silah çekildiği şikayetinde bulundu. Bölge Amirimiz Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, söz konusu aracı durdurmak istedi ancak sürücü durmayarak yoluna devam etti. Komiser yardımcımız emniyet aracı ters istikamette kaldığı için bu kez bir kurye motosikletini durdurdu ve peşinde olduğu aracı yakaladı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. Görevini layıkıyla yerine getiren Komiser Yardımcımız Çetin Gülen'i tebrik ediyorum. Polisimize yardımcı olan motorlu kurye sürücümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA