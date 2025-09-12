İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yerlikaya, cuma namazı öncesi çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ağrı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa da ziyaret gerçekleştiren Yerlikaya, alışveriş yapan kadına eşarp hediye etti.

Ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptı.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de eşlik etti.