Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti, cuma namazını kıldı ve esnafa ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yerlikaya, cuma namazı öncesi çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ağrı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa da ziyaret gerçekleştiren Yerlikaya, alışveriş yapan kadına eşarp hediye etti.

Ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptı.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Politika
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.