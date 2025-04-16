İçişleri Bakanı Yerlikaya: 175 Bin 512 Suriyeli Ülkelerine Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana ülkesine geri dönen Suriyelilerin sayısını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin hız kazandığını belirterek, "9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü. 2017-2025 yılları arasında ise Suriye'ye 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA