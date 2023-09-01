İçişleri Bakanı: Mersin ve Diyarbakır'da 389 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 279 kilo esrar ve 110 kilo skunk olmak üzere toplam 389 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Mersin ve Diyarbakır'da 389 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 110 kilogram skunk ile 279 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri daha yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.