İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Tatvan'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde cuma namazını kıldı.

Öğle saatlerinde Bitlis'e gelen Bakan Çiftçi, beraberindeki heyetle il merkezindeki programının ardından Tatvan ilçesine geldi. İlçede bulunan İbadullah Camii'nde cuma namazını eda eden Bakan Çiftçi, namaz sonrasında cami cemaatiyle tokalaşarak cuma tebriklerini iletti. Cuma namazı sonrası kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla da tek tek tokalaşıp ayaküstü sohbet eden Bakan Çiftçi, çarşı merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirmek üzere camiden ayrıldı.

Tatvan'daki esnaf ziyaret programının ardından Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Bitlis'teki diğer programlara katılmak üzere ilçeden ayrılacak.

Bakan Çiftçi'ye Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve çeşitli kurum temsilcileri de eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı