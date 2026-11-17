İçişleri Bakanı Çiftçi, Bahçeli ile Meclis'te basına kapalı görüşmede bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı görüştü. Görüşmede TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da yer aldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da yer aldı.
Kaynak: AA