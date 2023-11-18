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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ile Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile 'Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. #BizimİçinVarAFAD' dedi.