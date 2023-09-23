İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Şırnak'ta
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak'a geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak'a geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç karşıladı. Karşılamanın ardından Valiliğe geçen Aktaş, burada brifing aldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika