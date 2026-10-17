İç İşleri Bakan Çiftçi: 'Terörsüz Türkiye, stratejik bir devlet politikasıdır'

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da bölge valilerinin katılımıyla düzenlenen Terörsüz Türkiye toplantısında, "Terörsüz Türkiye, milli birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta bölge valileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin tarihinin önemli dönüm noktalarından birinden geçtiğini belirterek, dünyada değişen güç dengelerine ve yakın coğrafyadaki gelişmelere dikkat çekti.

"Dünya yeniden şekilleniyor"

Türkiye'nin iç bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmasını güçlendirmesinin önemine değinen Çiftçi, "Türkiye olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden geçiyoruz. Dünya yeniden şekilleniyor. Küresel güç dengeleri değişiyor. Devletler arasındaki rekabetler kızışıyor. Yakın coğrafyamızda yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kuruluyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihi bir zarurettir. İşte Terörsüz Türkiye hedefini bu büyük tarihi ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli hedeflerinden birinin terör meselesinin kalıcı şekilde sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu hedefin temelinde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışının bulunduğunu söyledi.

"Milli birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz"

Terörle mücadelede ağır bedeller ödendiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, özellikle bölgede yaşayan vatandaşların terörün baskısını, tehdidini ve tahribatını yıllarca doğrudan hissettiğini dile getirdi.

Çiftçi, "Bizim arzumuz, bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir. Ancak bu hedefe ulaşırken devletimizin vakarından, hukukundan, egemenlik haklarından ve milli birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.

Geçmişte çözüm süreci olarak adlandırılan döneme de değinen Çiftçi, "İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz" dedi.

Devletin vatandaşına karşı merhametli, suç ve terör karşısında ise kararlı olacağını belirten Çiftçi, "Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Valilere toplumsal hassasiyet vurgusu

Süreçte valilere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Bakan Çiftçi, zamanında alınan tedbirlerin, önlenen provokasyonların ve vatandaşlarla kurulan gönül bağının belirleyici olacağını söyledi.

Valilerden şehirlerinin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını iyi bilmelerini isteyen Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşindeki çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz"

Terörsüz Türkiye hedefinin kapsamlı bir huzur ve güvenlik seferberliğiyle tamamlanması gerektiğini belirten Çiftçi, organize suç, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra okul ve trafik güvenliğinde de güçlü bir irade ortaya koyacaklarını ifade etti.

Çiftçi, "Suç örgütlerine hiçbir şehirde alan bırakmayacak, gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak, çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız. Sizlerden istediğimiz ve beklediğimiz, suçu doğuran riskleri önceden gören, sahayı sürekli okuyan, veriyi doğru analiz eden ve tedbirini zamanında alan bir güvenlik anlayışını hakim kılmaktır. Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz. Asıl ölçümüz, suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini devletinin güvencesi altında hissetmesi olacaktır" şeklinde konuştu.

"İç cephemiz ne kadar güçlü olursa dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır"

Terörsüz Türkiye hedefinin jeopolitik boyutuna da değinen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güçlü bir medeniyet birikiminin temsilcisi olduğunu söyledi.

İçeride kardeşliğini güçlendiren ve güvenliğini sağlayan Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin artacağını belirten Çiftçi, "İç cephemiz ne kadar güçlü olursa dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır" dedi.

Yöneticiliğin makam ve yetkiden önce ağır bir sorumluluk taşımak olduğunu ifade eden Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü destekle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini, devlet ciddiyeti ve tarihi sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırmak için hep birlikte gayret edeceğiz."

Bakan Çiftçi, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı