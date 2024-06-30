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İbrahim Aydemir'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek

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Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilere sert bir şekilde karşılık verdi ve onun nitelikli ve vatansever bir isim olduğunu vurguladı.

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek mesajları geldi.

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik bazı çevrelerden gelen eleştirileri sert bir dille eleştirdi. Aydemir, Tekin'in nitelikli ve vatansever bir isim olduğunu belirterek, onun Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevini başarıyla yürüttüğünü vurguladı.

Tekin'in Eğitim Alanındaki Tecrübeleri

Aydemir, Yusuf Tekin'in sadece bakan olarak değil, daha önce müsteşar ve bakan yardımcısı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'na önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Aydemir, "Yusuf Tekin, noksanları yakından bilen ve sorunlarının çözümü için uzun yıllardır gayret sarf eden bir isimdir," dedi.

Eleştirilerin Altındaki Nedenler

Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerin aslında onun duruşuna karşı yapıldığını belirten Aydemir, "Yusuf Tekin'in duruşu milli ve yerli bir duruştur. Erzurum'un bağrından çıkmış esaslı bir dadaştır," şeklinde konuştu. Aydemir, Tekin'in bu milli duruşunun bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu.

Halkın Desteği

İbrahim Aydemir, Yusuf Tekin'e sonuna kadar sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini belirtti. "Kendisine sonuna kadar sahip çıkıyoruz ve destekliyoruz. Milletimizin de büyük çoğunluğu Yusuf Tekin'in arkasındadır," ifadelerini kullanan Aydemir, halkın Tekin'e olan güveninin tam olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Eğitim Bakanı İbrahim Aydemir Yusuf Tekin Politika Güncel Haberler

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