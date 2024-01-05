İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretleri kapsamında Arnavutköy'de bir taziyeye katıldı. İmamoğlu, vatandaşların talebi üzerine Kur'an-ı Kerim'i önüne alarak sure okudu.

İMAMOĞLU, TAZİYE EVİNDE KUR'AN-I KERİM OKUDU

Arnavutköy'de taziyeye katılan İmamoğlu vatandaşların ricası üzerine Kur'an-ı Kerim okudu. İhlas Suresi ile Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okuyan İmamoğlu dua etti.

SABAH NAMAZI İÇİN EYÜPSULTAN CAMİİ'NE GİTTİ

Geçtiğimiz gün, sabah namazı için Eyüpsultan Camii'ne giden İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte saf tutmuştu. İmamoğlu'nun namaz kıldığı anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.