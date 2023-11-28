Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan adaylığı için başvurdu

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan adaylığı için CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'na başvurdu. Eminağaoğlu, 'Halkımıza hizmeti esas aldığımız için vesayetçi AKP iktidarında bir bedel ödemek gerekse bile bu anlayışımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan adaylığı için CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'na başvurdu. Eminağaoğlu, "Halkımıza hizmeti esas aldığımız için vesayetçi AKP iktidarında bir bedel ödemek gerekse bile bu anlayışımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, bugün CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nda Çankaya Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Eminağaoğlu, ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"AKP döneminde hak, hukuk, adalet diyerek verdiğim mücadeleyle halkımın karşısına çıktım. Bu mücadele sırasında ödediğim bedeller benim için onur oldu. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir yaşadığım Çankaya ilçesinde Çankaya Belediye Başkanlığı aday adaylığım nedeniyle huzurlarınızdayım. Hiçbir koşul ve etki altında kalmadan, hiçbir konuda ayrımcılık gözetmeden, rantçı değil halkçı, kamucu belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Bu belediyeciliğimizde demokratik kitle örgütlerimizle uyum içerisinde ve el birliğiyle hizmet anlayışını esas alacağız. Halkımıza hizmeti esas aldığımız için vesayetçi AKP iktidarında bir bedel ödemek gerekse bile bu anlayışımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz. Çankaya demek sadece bir ilçe değil, CHP demek, Cumhuriyet demektir. Çankaya demek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk demek, devrim demektir. Çankaya Belediye Başkanlığı olarak Cumhuriyet'in her niteliğinin, Cumhuriyet'in her değerinin, kültürel mirasın korunması esas alınacaktır. Tüm bunlar rantçı değil halkçı, kamucu belediyeciliğin varlığı ile olanaklıdır ki, insan odaklı, canlı odaklı, halk odaklı, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket edilecektir. Büyükşehir Belediyesi içinde yer almak nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz ve bu kapsamdaki tüm ilçelerimizle koordineli biçimde çalışarak daha etkin bir biçimde hizmet sunacağız. Planlı, dirençli bir kent anlayışından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz."

EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1967 yılında doğan Eminağaoğlu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1992-2015 yılları arasında çeşitli şehirlerde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunan Eminağaoğlu, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu Başkanlığı da yaptı. Eminağaoğlu halen Ankara'da avukatlık yapıyor.