HÜDA PAR Türkiye'de oylarını arttıran üç partiden biri

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, partilerinin Türkiye'de oylarını arttıran üç partiden biri olduğunu söyledi.

Emiroğlu, Bingöl'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Emiroğlu, partileriyle ilgili somut bir delile dayanmayan birçok şey söylendiğini, bunların bir kısmını hukuki olarak cevapladıklarını kaydetti.

Millete hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Emiroğlu, "Memleketin huzurunu, selametini kendi siyasetimizden, beklentilerimizden veya kazanımlarımızdan daha değerli görüyoruz. Memleket kazanacaksa biz kaybederiz, bir şey olmaz. Memleket huzurlu olsun ama biz bir kısmını omuzlayabiliriz. Bunlara bu şekilde tahammül etmek suretiyle siyaset yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Emiroğlu, şöyle konuştu:

"En son girdiğimiz 2018 milletvekili genel seçimlerinden bugüne kadar oylarımızda bir artış sağlamışız. 206 binden 317 bin bandına Türkiye genelinde oylarımızı taşımışız. Bu da yine yüzde 55-60 civarında bir artışa tekabül ediyor. 2024 mahalli idareler seçimleri HÜDA PAR açısından böyle büyük bir zafer değildir ama hezimet de değildir. Ortada az da olsa bir başarı vardır. Oylarda bir artış vardır. HÜDA PAR elhamdülillah Türkiye'de oylarını arttıran üç partiden biridir."

Programda, HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya ve partililer de yer aldı.