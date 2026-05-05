HÜDA PAR'lı Dinç, Gazze Barış Kurulu'nu eleştirdi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Barış Kurulu'na göre bugün Gazze'nin inşa edilmesi, insani yardımın gitmesi, siyonist çetelerin oradan uzaklaşması gerekirken, maalesef halen soykırım, açlık, yokluk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada etkileşim nesnelerine dönüştürdüğünü söyledi.

Bu şekilde çocukların gizlilik, güvenlik ve sağlıklı gelişim haklarının ihlal edildiğini anlatan Dinç, "Çocukların hem masumiyetini hem de geleceğini çalan ve dijital mecralarda bu çocukları teşhir edenlere karşı kesinlikle önlem alınmalı ve bu yayınlar yasaklanmalıdır." diye konuştu.

Dinç, Gazze'nin gündemden düşürülmemesi gerektiğini, Gazze'deki zulmü her platformda dile getirdiklerini ve dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'nin sadece bombalanmadığını, aynı zamanda ekolojik ve biyolojik bir yıkımla karşı karşıya kaldığını kaydeden Dinç, Gazze Barış Kurulu'nu eleştirdi.

HÜDA PAR'lı Dinç, "Sözde Barış Kurulu kurulmuş ama bu Barış Kurulu'nun amacı Gazze'deki soykırımı durdurmak olması gerekirken, tam aksine bir yönüyle işgalcilerin önünü açıyor. Barış Kurulu'na göre bugün Gazze'nin inşa edilmesi, insani yardımın gitmesi, siyonist çetelerin oradan uzaklaşması gerekirken, maalesef halen soykırım, açlık, yokluk devam ediyor. Hatta bugün Gazze'de hijyenik bir yapı olmadığından dolayı haşere baskını yapılmış ve 17 bin vaka söz konusu. Burada insanlar ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Gazze adeta açık bir hapishaneye dönmüş ve yakında belki de orada kitlesel ölümler gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.