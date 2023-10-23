Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın istifasının ardından Daştan Bingöl seçildi
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Abdülkadir Aydın'ın istifasının ardından yapılan seçimde Horasan Belediye Başkanı Daştan Bingöl oldu. AK Parti Meclis Üyesi Bingöl, Horasan Belediyesi Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda belediye başkanı seçildi. AK Parti yetkilileri yeni başkanı ziyaret ederek başarılar diledi.
Abdülkadir Aydın'ın istifasından sonra yapılan seçimde Horasan Belediye Başkanı Daştan Bingöl oldu.
Horasan Belediyesi Meclis toplantısında yapılan oylama ile Ak Parti Meclis Üyesi Daştan Bingöl belediye başkanı seçildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yeni başkan Daştan Bingöl'ü ziyaret ederek yeni görevinden başarı dilediler. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika