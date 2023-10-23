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Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın istifasının ardından Daştan Bingöl seçildi

Abdülkadir Aydın'ın istifasının ardından yapılan seçimde Horasan Belediye Başkanı Daştan Bingöl oldu. AK Parti Meclis Üyesi Bingöl, Horasan Belediyesi Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda belediye başkanı seçildi. AK Parti yetkilileri yeni başkanı ziyaret ederek başarılar diledi.