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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gelir gider bilançosunu paylaştı

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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, hesap verebilir belediye modeline sahip olduklarını belirterek, 1 yıllık gelir gider bilançosunu belediye binasına astı. Kepenek, diğer belediyelere de örnek olmasını umduklarını söyledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, geleneği bozmadı ve 1 yıllık gelir gider bilançosunu yeniden belediye binasına astı. Başkan Yüksel Kepenek, hesap verebilir belediye modeline sahip olduklarını söyleyerek, "Denetleme mekanizmamız daima halka açık" dedi.

Denizli'de, 2 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimlerde CHP'nin adayı Yüksel Kepenek ikinci kez kazanarak belediye başkanlığına gelmişti. Görevi teslim aldığında şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü sürekli dile getiren Honaz Belediye Başkanı Kepenek, belediyenin çalışmalarını, gelirlerini, borçlarını ve banka hesaplarını içeren 2023 yılı gelir gider bilançosunu belediye binasına bir kez daha asarak ilçe halkıyla paylaştı. Kepenek hesap verebilir bir belediye ve örgüt modeline sahip olduklarını ifade ederek, "Diğer belediyelere de örnek olması bizleri açıkçası sevindirir" dedi.

"Hesap verebilir bir belediye modeli"

"Vatandaşlarımızın zor şartlarda bizlere ödediği her kuruşun nereye ve nasıl harcandığını, bunlardan geriye nasıl dönüşler sağlandığını, onların hayatlarına nasıl dokunulduğunu görmesi gerekiyor. Bu da hesap verebilir bir belediye ve örgüt modeli aslında" diyen Kepenek, belediyenin denetime açık olduğunu belirtti. Kepenek, diğer belediyelere de örnek olmasından mutluluk duyacaklarını söyleyerek, "Bu anlamda halkımız bize, 'siz belediye olarak ne yaptınız' sorusunu sormadan, biz sizden aldıklarımızla bunları yaptık cevabını vermek için bu eylemi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ilçede yaşayan 35 bin vatandaşa hesap vermek olduğunu vurgulayan Kepenek, "Bir kamu yöneticisi için en güzel, en onurlu görevlerden biri hesap vermektir" dedi. Kamuda şeffaflık ve hesap verebilirlik kalmazsa çürümenin başlayacağına dikkat çeken Başkan Kepenek, bu nedenle "ısrarla ve sık sık" hesap vereceklerinin altını çizdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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