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Hilvan'da DEM Parti Adayı Serhan Paydaş İkinci Kez Seçimleri Kazandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti adayı Serhan Paydaş, yenilenen seçimlerde ikinci kez belediye başkanı seçildi.

3 İLÇE VE 4 BELDEDE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ YAPILDI

1)HİLVAN'DA DEM PARTİ ADAYI KAZANDI

31 Mart yerel seçimlerin yenilenme kararı alındığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti adayı Serhan Paydaş ikinci kez seçimleri kazanarak belediye başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından seçimin yenilenmesi kararı alınan Hilvan'da oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla oy torbaları İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi. 27 bin 686 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede, 124 sandıkta oy kullanıldı. İlçede olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 bin 697 polis görev yaptı. 31 Mayıs seçimlerinde seçimi 521 oy farkı ile seçimi önde tamamlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hilvan Belediye Başkan Adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alırken, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oy aldı.Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yeniden belediye başkanı seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Serhan Paydaş Şanlıurfa DEM Parti Hilvan Politika Güncel Haberler

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