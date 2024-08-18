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HDP Danışma Kurulu Üyesi Tarık Ziya Ekinci Diyarbakır'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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99 yaşındaki HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a getirildi. Ekinci için Şehitlik 2 Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi katıldı. Cenaze namazının ardından Ekinci, Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden 99 yaşındaki Ekinci'nin cenazesi, dün İstanbul'daki Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a getirildi.

Ekinci için merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 2 Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ekinci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ekinci'nin eşi Perihan Ekinci ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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