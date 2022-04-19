HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti (2) - Haberler

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HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti (2)

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Politika
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HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti (2)

'SİYASİ BİR BELGE'HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü Ümit Dede, beraberindeki heyet ile birlikte AYM çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

'SİYASİ BİR BELGE'

HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü Ümit Dede, beraberindeki heyet ile birlikte AYM çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Dede, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ön savunmayı AYM'ye sunduklarını hatırlatarak, "Sonrasında başsavcılığın verdiği mütalaaya göre karşı da bugün hazırlamış olduğumuz esas hakkındaki savunmamızı mahkemeyle paylaştık ve mahkemeye verdik. Biz iddianame tebliğ edildikten ve dosyayı incelemeye başladıktan sonra bir tespitte bulunmuştuk. HDP'nin temelli kapatılması talebiyle yazılan bu iddianamenin hukuki bir belge olmadığını, siyasi bir belge olduğunu ifade etmiştik. Elbette bu tespiti yapmak için sadece özellikle 2015 yılından itibaren HDP'ye dönük geliştirilen saldırılara bakmak yeterli olacaktı. HDP'ye dönük gerçekleştirilen bu kapatma davasında Türkiye'deki demokrasi mücadelesi hedef haline getirilmekle birlikte, bu mücadelenin en dinamik güçleri olan özellikle Kürt halkının özgürlük mücadelesi ve barış talepleri ve diğer taraftan kadınların özgürlük mücadeleleri ve talepleri hedef haline getirilmiştir" dedi.

Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Hukuk, Politika, Haberler

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