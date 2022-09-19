HDP'den İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sürpriz çıkış: Oy alamaz

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. HDP cephesinden konuyla ilgili son yapılan yorum ise çok konuşulacak cinsten oldu.

"İMAMOĞLU, HDP'DE KABUL GÖRMEZ"

Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi. Turkey Recap'ten Gonca Tokyol'a konuşan Encü, "(Ekrem) İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER VE YAVAŞ DA KRİTERLERE UYGUN DEĞİL"

"Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli" diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürdü.