Hatay Valiliği, depremzedelerin hassasiyetlerini istismar eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatıldığı ve yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren kişilerin sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.

Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları M.Ü. ve A.A'nın, dün akşam saatlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden videolar paylaştığı belirtildi.

Videolarda sözde anketlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Emniyet Müdürlüğümüzce 2 şüpheli bugün yakalanmış olup Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılmıştır. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren kişilerin sözleşmeleri idaremizce tek taraflı olarak feshedilmiştir. Esef verici bu tür olayların olmaması en büyük dileğimizdir."