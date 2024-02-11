Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar, kentlerinin yeniden ayağa kalkması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Mete Aslan Bulvarı'ndaki programda, depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Öntürk, "Hatay tarih, kültür ve medeniyetler şehri. Bin yıllık geçmişimizde beraber yaşadık, bundan sonra da beraber yaşayacağız. Cumhur İttifakı olarak yola çıktık ama Hatay'ın bu kardeşliği, tüm renkleriyle bir ve beraber olmalı, beraber yürümeli." diye konuştu.

İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez de ilçeye hizmet etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu memleketin her karışını nasıl ayağa kaldıracağımızı biliyoruz. Bunu yapacak enerjimiz, planımız, gücümüz var." dedi.

Konuşmaların ardından platforma çıkan belediye başkan adayları, katılımcıları selamları.

Program, seçim bürosu açılışıyla son buldu.

Kaynak: AA / Politika

İskenderun Hatay Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title