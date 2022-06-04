Hatay'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Haberler

Hatay'da MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ülkenin içerisinde bulunduğu süreci, partililer, sivil toplum önderleri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaşıkçı, "Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Halk Partili seçmenin yoğun olduğu Samandağ, Arsuz ve Defne'de ilçe başkanlarımızın önderliğinde çalışma yaptık. Tüm ilçelerimizde programlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un da konuşma yaptığı programa, partililer, bazı ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar da katıldı.