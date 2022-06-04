Hatay'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

AA - Mehmet Bayrak - Politika
 - Güncelleme:
Hatay'da 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi

Hatay'da MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hatay'da MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ülkenin içerisinde bulunduğu süreci, partililer, sivil toplum önderleri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaşıkçı, "Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Halk Partili seçmenin yoğun olduğu Samandağ, Arsuz ve Defne'de ilçe başkanlarımızın önderliğinde çalışma yaptık. Tüm ilçelerimizde programlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un da konuşma yaptığı programa, partililer, bazı ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Hisarcık Hatay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title