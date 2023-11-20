Hassa ilçesinde hükümet konağının temeli atıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılan hükümet konağının yeniden inşa edilmesi için Hassa ilçesinde temel atma töreni düzenlendi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde hükümet konağının temeli atıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın Hassa ilçesinde büyük yıkıma neden olmuştu. Hassa ilçesinde asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor. Yaklaşık 5 bin afet konutunun inşaatının devam ettiği enkaz kentte; depremde zarar gören ve yıkılan hükümet konağının yeniden inşa edilmesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen törene Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika