Hamas yetkilisi: "Hamas, silahsızlandırmayı hiçbir zaman kabul etmedi"

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Musa Ebu Marzuk, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, silahsızlanma konusunun daha önce hiç görüşülmediğini ve bu konuda bir mutabakat sağlamadıklarını açıkladı. Marzuk, Hamas'ın silahlarını teslim etmesine yönelik bir anlaşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini vurguladı.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Al Jazeera'yer verdiği röportajında, "Hamas, silahsızlandırmayı hiçbir zaman kabul etmedi" ifadesini kullanarak "Silahlar konusunu henüz görüşmedik, kimse bizimle bu konuda doğrudan konuşmadık" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda Gazze'deki son durum, devam eden ateşkes ve Hamas'ın silah bırakması konularına değindi. Hamas'ın hiçbir zaman silah bırakma noktasında mutabık olmadığını söyleyen Marzuk, "Silahlar konusunu henüz görüşmedik, kimse bizimle bu konuda doğrudan konuşmadı. Ne ABD tarafıyla ne de arabulucularla bu konuda hiç konuşmadık. Dolayısıyla bunun ne alama geldiği ya da amacın ne olduğu hakkında konuşamayız" dedi. Marzuk, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Hamas'ın silahlarını teslim etmesine yönelik bir anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tek bir an bile silahların teslim edilmesi, yok edilmesi ya da silahsızlanmaya dair herhangi bir formülü konuşmadık. eğer İsrail, ABD ya da batı, Hamas'ı iki yıllık savaş boyunca silahsızlandıramadıysa, bunu müzakereler yoluyla nasıl elde edebilirler? Hamas, silahsızlandırmayı hiçbir zaman kabul etmedi."

Müzakere masasında hangi silahların bırakılacağını, neyin, nasıl bırakılacağını görüşeceklerini söyleyen Marzuk, "Gazze'yi yöneten Hamas. Filistin halkına hizmet etmek ve onların güvenliğini korumak amacıyla Gazze Şeridi'nde düzeni yeniden tesis ettik" dedi. Gazze yönetimi için kurulan yeni teknokrat komite üzerinde fiilen veto yetkisine sahip olduğunu kaydeden Marzuk, "Hamas'ın onayı olmadan hiç kimse Gazze'ye giremez. Hamas, komitenin çalışmalarını kolaylaştıracak ve komitenin güvenliğini sağlayacak" dedi. - GAZZE

