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Hamas'tan Netanyahu'ya Silahsızlanma Şartı

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Hamas, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'nun silahsızlanma planını kamuoyu önünde kabul etmesi halinde silahsızlanmaya başlayacağını açıkladı. Hamas heyeti Mısır'da Kushner ile görüştü; Netanyahu planı reddetmişti.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'nun ortaya koyduğu silahsızlanma planına kamuoyu önünde uyacaklarını açıklaması halinde silahsızlanmaya başlayacağını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti, dün Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad tarafından kabul edildi. Mısır'ın El Alameyn kentinde temaslarda bulunan Hamas heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile de görüştü. Adı açıklanmayan Mısırlı bir diplomat, görüşmeye dair bilgi vererek, Hamas yetkililerinin Kushner'a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Barış Kurulu'nun silahsızlanma planının şartlarına uyacağını kamuoyu önünde açıklaması halinde silahsızlanma planını uygulamaya başlayacaklarını söylediğini aktardı.

Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddetmiş ve 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde tutumunu değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetmişti.

Kushner, Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanması ve Trump'ın Gazze planına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelmişti. Kushner, Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmiş, görüşmede Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alınmıştı. Daha sonra İsrail'e geçen Kushner'in bölgedeki temasları kapsamında bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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