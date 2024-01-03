Hamas Lideri İsrail'i Saldırıdan Sorumlu Tuttu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

HENİYYE: TAM BİR TERÖR EYLEMİ

"DİRENİŞİMİZİ KIRMAYI ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

İsrail saldırılarının Hamas'ın gücünü arttırdığını söyleyen Heniyye, "Aruri ile Hamas'ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste ( İsrail ) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

ULUSAL YAS VE GENEL GREV KARARI ALINDI

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'ta Hamaslı yöneticileri öldürmesi şiddetle kınandı. Genel ulusal yas ve kapsamlı grev kararı alındığı belirtilen açıklamada, direnişin devam ettiği vurgulandı.

Beyrut'ta düzenlenen suikastın sadece Lübnan ve Filistin'e değil, tüm Arap ve İslam ümmetine yönelik bir saldırı olduğu, bunun da Arap ülkeleri ve halklarının kararlı ve acil bir duruş sergilemesini gerektirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Arap ve İslam ümmetimizin kitlelerini ve başta Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki iç kesimler olmak üzere her yerdeki halk kitlelerimizi İsrail'in ayakları altındaki toprağı ateşe vermeye çağırıyoruz."

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.

İsrail'in söz konusu saldırıyı üstlenmemesine rağmen, İsrail'de iktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, saldırı nedeniyle İsrail güçlerini tebrik etmişti.

İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Üyesi de olan Danon, sosyal medya hesabından, "İsrail ordusunu, Şin-Bet'i (İsrail İç İstihbarat Servisi), Mossad'ı (İsrail Dış İstihbarat Servisi) ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürmesinden dolayı tebrik ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasının öncü ismi olarak kabul edilen el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer almıştı.