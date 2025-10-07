Haberler

Hamas Lideri Halil el-Hayya'dan İsrail'e Güvensizlik Açıklaması

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail'in geçmişte verdiği sözleri tutmadığını belirterek, Mısır'da devam eden dolaylı müzakerelerde gerçek garantiler istediklerini vurguladı. El-Hayya, savaşı sona erdirmek ve kalıcı barış sağlamak için Mısır'a geldiklerini ifade etti.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "İsrail tarih boyunca verdiği sözleri tutmamıştır ve biz bu savaşta bunu iki kez yaşadık" dedi.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakereler Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam ederken, Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya, Mısır basınına açıklamalarda bulundu. El-Hayya, Hamas'ın İsrail'e bir saniye bile güvenmediğini belirterek, "Bu nedenle gerçek garantiler istiyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'de daha önce iki kez varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini hatırlatan el-Hayya, "İsrail tarih boyunca verdiği sözleri tutmamıştır ve biz bu savaşta bunu iki kez yaşadık" dedi.

El-Hayya, savaşı kalıcı olarak sona erdirmek, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak ve İsrail ile esirlerin ve Filistinli tutukluların derhal takasını gerçekleştirmek için bir anlaşmaya varmak üzere Mısır'a geldiklerini ifade etti. - ŞARM EL ŞEYH

