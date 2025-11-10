Hamas, İsrail'in Ateşkesi İhlal Etmesine Dikkat Çekti

Hamas, İsrail'in bir ay önce imzalanan ateşkesi sistematik bir şekilde ihlal ettiğini vurgulayarak arabulucular, garantör ülkeler ve uluslararası kuruluşları, İsrail'e ateşkese uyması için baskı yapmaya çağırdı.

Hamas, İsrail güçlerinin bir ay önce Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan ateşkesin şartlarını sistematik olarak ihlal ettiğini bildirdi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın ateşkesin şartlarına bütünüyle saygı gösterdiği vurgulanarak, arabulucular, garantör ülkeler ve uluslararası aktörlere, İsrail'e anlaşmaya uyması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas tarafından 9 Ekim'de imzalanan ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesiyle birlikte yayımlanan açıklamada, İsrail'in tekrar eden ihlallerinin anlaşmanın çökmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hem Hamas'ın hem de diğer grupların ateşkesin şartlarını tamamıyla ve iyi niyetle yerine getirdiklerini ifade edilerek, hayattaki 20 İsrailli esirin 72 saat içinde serbest bırakıldığı ve ayrıca sahadaki "son derece zorlu şartlara rağmen" arabulucular ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile günlük koordinasyonu sürdürerek hayatını kaybeden esirlerin cenazelerini arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Hamas, öne sürülen hiçbir mazereti cevapsız bırakmadı"

Açıklamada, 28 cenazeden 24'ünün bulunduğunu ve İsrail güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan cenazeler için ise koordinat temin edildiği kaydedilerek, "Hamas, öne sürülen hiçbir mazereti cevapsız bırakmamış, uygulamaları ve sahadaki olgular üzerinden anlaşmanın hem lafzına hem de ruhuna tam bağlılığını teyit etmiştir" denildi.

Diğer taraftan İsrail'in ateşkesi günlük bazda ve kasıtlı bir şekilde ihlal ettiğine de dikkat çekilen açıklamada, İsrail güçlerinin ateşkes süresince yüzde 91'i sivil ve çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 271 Filistinliyi öldürdüğü ve 622 kişiyi de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada İsrail'in, gözaltılara ve evleri yıkmaya devam ettiği, kararlaştırılan geri çekilme hattını 33 kilometrekareye kadar ihlal ettiği ve Gazze'nin yüzlerce metre içine askeri tahkimatlar kurduğu vurgulandı. Açıklamada, ayrıca İsrail'in 6 binden fazla UNRWA yardım sevkiyatını engellemek ve ateşkes anlaşmasında belirlenen insani yardım kamyonlarının yalnızda yüzde 40'ının Gazze'ye girişine izin vererek gıda, yakıt ve barınma malzemelerini kısıtladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze elektrik santralini yeniden çalıştırmadığı, yeniden inşa malzemelerini engellediği ve 20 Ekim 2025'te yeniden açılması konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen Refah Sınır Kapısı'nı halen kapalı tuttuğu vurgulanan açıklamada, İsrail liderlerinin savaşın yeniden başlaması yönündeki çağrıları ve İsrail kabinesinin savaşın adını "Diriliş Savaşı" olarak değiştirme kararı kınandı.

"İşgal rejimi tarafından teslim edilen onlarca Filistinlinin naaşları, ağır bir şekilde tahrip edilmiştir"

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait naaşları tahrip ettiğine de dikkat çekilen açıklamada, "İşgal rejimi tarafından teslim edilen onlarca Filistinlinin naaşları, ağır bir şekilde tahrip edilmiştir. Bazıları tank paletleri altında ezilmiş, bazıları ise gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde sahada infaz edilmiştir. Bu durum, savaş suçları ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerini teşkil etmektedir" denildi.

İsrail'in Gazze'de alıkonulan tüm Filistinli tutukluların eksiksiz listesini sunma yükümlülüğünü de bir ay geçmesine rağmen yerine getirmekten kaçındığı vurgulanan açıklamada, "Hareket, Gazze'den bin 800'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu teyit etmektedir" denildi.

Açıklamada arabulucular, garantör ülkeler ve uluslararası kuruluşlara, ateşkes anlaşmasına tam uyum, Gazze'de öldürmelerin ve ihlallerin sona ermesi, kararlaştırılan geçici hatta geri çekilme, kararlaştırılan miktarda yardım ve yakıt akışının serbest bırakılması, UNRWA'nın kısıtlama olmadan çalışması, Refah ve Zikim geçiş noktalarının açılması, kışın barınma için 300 bin çadırın girişine izin verilmesi, yeniden inşa ve elektrik üretimine yönelik kısıtlamaların kaldırılması, kayıp ve tutukluların akıbetlerinin açıklanmasının garanti altına alınması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, işgal güçlerini saldırıları sonlandırmaya, ablukayı kaldırmaya ve Filistin halkının güvenlik, özgürlük ve onurunu güvence altına almaya zorlamak için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmelidir" denildi. - GAZZE ŞERİDİ