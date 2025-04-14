Hakan Fidan ve Marco Rubio Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi." - ANKARA