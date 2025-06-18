Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin arasında telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların bölgesel yansımalarını ele aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika