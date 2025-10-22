Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, Doha'da Hamas ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkesin sahaya yansımaları ele alındı.