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Hakan Fidan, Münih'te Sudan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Münih'te Sudan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile görüştü. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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