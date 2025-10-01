Haberler

Hakan Fidan, İspanyol Dışişleri Bakanı ile Gazze Konusunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen planı değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan değerlendirildi.

