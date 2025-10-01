Hakan Fidan, İspanyol Dışişleri Bakanı ile Gazze Konusunu Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan değerlendirildi.