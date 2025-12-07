Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu dolayısıyla geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler değerlendirildi. 10 Mart mutabakatıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Fidan, Şeybani görüşmesinden önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelmişti. - DOHA