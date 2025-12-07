Haberler

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelerek ikili konuları ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu dolayısıyla geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler değerlendirildi. 10 Mart mutabakatıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Fidan, Şeybani görüşmesinden önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
