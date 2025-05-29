Hakan Fidan'dan Kaja Kallas ile Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşerek Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili atılan adımları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı. Bakan Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika