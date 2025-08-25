Hakan Fidan, Cidde'de İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Cidde'de İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT olağanüstü toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelerek bölgesel konuları ve Filistin'deki insani durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Arakçi, görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin'deki insani duruma ilişkin fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında bugün Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
